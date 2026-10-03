Rampur Bushahar News: कल्पा में खुले छोड़े पशुओं के लिए गोशाला की बनाने की उठी मांग
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 11:00 PM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 11:00 PM IST
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रिकांगपिओ (किन्नौर)। पर्यटन नगरी कल्पा में पंचायत प्रधान सरिता बोरालस की अध्यक्षता में विशेष ग्रामसभा हुई। ग्रामसभा में स्वच्छता और बेसहारा पशुओं की समस्या पर चर्चा की गई। प्रधान ने ग्रामीणों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। इस दौरान वीबी-जी-रामजी योजना के कार्यों की जानकारी दी। समाजसेवी बलदेव बिष्ट ने बेसहारा पशुओं के लिए सायराक में सार्वजनिक गोशाला और पशु उपचार केंद्र बनाने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि कल्पा, कॉलोनी, युवारिंगी और चुंगलिंग से हर वर्ष करीब 50-55 खुले छोड़े पशुओं को अप्रैल में रुनंग चरागाह भेजा जाता है, लेकिन सर्दियों में ये वापस गांव लौटकर खेतों और बगीचों को नुकसान पहुंचाते हैं। उचित व्यवस्था के अभाव में कई पशु घायल भी हो जाते हैं। ग्रामसभा में आयुष विभाग की ओर से स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया, जिसमें ग्रामीणों ने स्वास्थ्य जांच करवाई।
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