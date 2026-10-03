फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   Demand raised for a cowshed for stray cattle in Kalpa

Rampur Bushahar News: कल्पा में खुले छोड़े पशुओं के लिए गोशाला की बनाने की उठी मांग

Sat, 03 Oct 2026 11:00 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 11:00 PM IST
विज्ञापन
रिकांगपिओ (किन्नौर)। पर्यटन नगरी कल्पा में पंचायत प्रधान सरिता बोरालस की अध्यक्षता में विशेष ग्रामसभा हुई। ग्रामसभा में स्वच्छता और बेसहारा पशुओं की समस्या पर चर्चा की गई। प्रधान ने ग्रामीणों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। इस दौरान वीबी-जी-रामजी योजना के कार्यों की जानकारी दी। समाजसेवी बलदेव बिष्ट ने बेसहारा पशुओं के लिए सायराक में सार्वजनिक गोशाला और पशु उपचार केंद्र बनाने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि कल्पा, कॉलोनी, युवारिंगी और चुंगलिंग से हर वर्ष करीब 50-55 खुले छोड़े पशुओं को अप्रैल में रुनंग चरागाह भेजा जाता है, लेकिन सर्दियों में ये वापस गांव लौटकर खेतों और बगीचों को नुकसान पहुंचाते हैं। उचित व्यवस्था के अभाव में कई पशु घायल भी हो जाते हैं। ग्रामसभा में आयुष विभाग की ओर से स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया, जिसमें ग्रामीणों ने स्वास्थ्य जांच करवाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें