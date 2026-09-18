Rampur Bushahar News: रेन शेल्टर के निर्माण में देरी, पार्षद ने खोला मोर्चा

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नगर परिषद की कार्यप्रणाली और राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज

संवाद न्यूज एजेंसी .

रोहड़ू।

नगर परिषद रोहड़ू में कांग्रेस के एक पार्षद ने नगर परिषद प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वार्ड नंबर-तीन के पार्षद सुजय अग्रवाल 21 सितंबर को रेन शेल्टर के निर्माण में देरी के विरोध में एकल मौन सत्याग्रह करेंगे। इस घटना से नगर परिषद की कार्यप्रणाली और राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। रेन शेल्टर का निर्माण चिड़गांव बाईपास रोड पर सार्वजनिक शौचालयों के ऊपर प्रस्तावित है। यह कार्य पिछले आठ-नौ महीने से शुरू नहीं हो पाया है। पार्षद सुजय अग्रवाल ने बताया कि कार्य दोबारा ठेकेदार को आवंटित किया जा चुका है, फिर भी मौके पर निर्माण शुरू नहीं हुआ। नगर परिषद की बैठक में दो महीने पहले एक सप्ताह के भीतर काम शुरू करने का आश्वासन दिया गया था। हालांकि, तय समय बीतने के बाद भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। मई 2026 में हुए नगर परिषद चुनाव में कांग्रेस समर्थित पार्षदों को बहुमत मिला था। कुछ माह पूर्व ही प्यारे लाल आजाद को अध्यक्ष और जितेंद्र चौहान को उपाध्यक्ष चुना गया था। ऐसे में सत्ता पक्ष से जुड़े पार्षद का अपनी ही नगर परिषद के खिलाफ आंदोलन की तैयारी करना राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सुजय अग्रवाल ने स्पष्ट किया है कि उनका आंदोलन किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है। यह आम जनता की सुविधा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। उन्होंने बताया कि चिड़गांव बाईपास पर बसों का इंतजार करने वाले लोगों के लिए उचित बैठने की व्यवस्था नहीं है। बारिश और धूप में यात्रियों को सड़क या दुकानों की दहलीज पर खड़े रहना पड़ता है। रेन शेल्टर के निर्माण में देरी का मामला सुजय अग्रवाल पहले भी उठा चुके हैं। सितंबर के शुरुआती दिनों में उन्होंने नगर परिषद प्रशासन से विकास कार्यों और टेंडरों का ब्योरा मांगा था। उन्होंने रेन शेल्टर का काम तत्काल शुरू करने की मांग भी की थी। उचित कार्रवाई न होने पर उन्होंने शांतिपूर्ण सत्याग्रह की चेतावनी दी थी।