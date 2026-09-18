Rampur Bushahar News: दीपक सूद बने कांग्रेस मंडल रामपुर के उपाध्यक्ष
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 11:26 PM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 11:26 PM IST
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रामपुर बुशहर। दीपक सूद को कांग्रेस मंडल रामपुर का उपाध्यक्ष चुना गया। इससे पहले दीपक सूद रामपुर नगर परिषद के पूर्व प्रधान, आरआईआई के अध्यक्ष और व्यापार मंडल रामपुर के अध्यक्ष रहे हैं। दीपक सूद की नियुक्ति पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं, व्यापारियों और समर्थकों ने उन्हें बधाई दी है। कार्यकर्ताओं ने उम्मीद जताई कि दीपक सूद संगठन को मजबूत करने और पार्टी की गतिविधियों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सभी ने उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। दीपक सूद ने नई जिम्मेदारी के लिए पार्टी का आभार प्रकट किया। कहा कि वे संगठन की मजबूती के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करेंगे।
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