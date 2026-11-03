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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   Daksha Thapan wins three medals at National Unity Camp

Rampur Bushahar News: राष्ट्रीय एकता शिविर में दक्ष थपन ने जीते तीन पदक

Tue, 03 Nov 2026 11:47 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 11:47 PM IST
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100 मीटर दौड़ में स्वर्ण, 200 मीटर दौड़ और योग स्टेबिलिटी में हासिल किए रजत पदक
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संवाद न्यूज एजेंसी
नेरवा (रोहड़ू)। राजकीय महाविद्यालय नेरवा के होनहार छात्र दक्ष थपन ने राष्ट्रीय एकता शिविर (एनआईसी) में शानदार प्रदर्शन कर महाविद्यालय समेत हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया है। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में 21 से 27 अक्तूबर तक आयोजित इस राष्ट्रीय शिविर में दक्ष ने तीन पदक जीते हैं। दक्ष थपन ने 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया। 200 मीटर दौड़ और योग स्टेबिलिटी प्रतियोगिता में दो रजत पदक अपने नाम किए। महाविद्यालय की प्राचार्या प्रो. संगीता झगटा और एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी अरुण दफराइक ने दक्ष को इस शानदार सफलता पर बधाई दी है।
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