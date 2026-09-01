फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   court decession rampur

Rampur Bushahar News: अदालत ने एसबीआई को 3.16 लाख रुपये वसूलने का दिया अधिकार

Tue, 01 Sep 2026 11:55 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 11:55 PM IST
विज्ञापन
रामपुर बुशहर। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने एक कृषि ऋण वसूली मामले में जीत हासिल की है। सिविल जज कोर्ट नंबर दो, रोहड़ू ने एसबीआई को ऋण लेने वाले व्यक्ति और गारंटर से 3,16,277 रुपये वसूलने का अधिकार दिया है। बैंक ने 22 अगस्त, 2015 को राम पट्टी को दो लाख रुपये का कृषि ऋण दिया था। सुरेश इस ऋण के लिए गारंटर थे। ऋण पर सात फीसदी वार्षिक ब्याज दर तयकिया गया था। बार-बार अनुरोध के बावजूद ऋण चुकाया नहीं गया। इसके बाद बैंक ने 3,16,277 रुपये की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया। प्रतिवादियों ने दावा किया था कि उनके हस्ताक्षर खाली फॉर्मों पर लिए गए थे और ब्याज दर छह फीसदी से अधिक नहीं होगी। उन्होंने मुकदमे की वैधता और परिसीमन पर भी सवाल उठाए थे। हालांकि, प्रतिवादी बाद में अदालत में पेश नहीं हुए और उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गई। बैंक की ओर से प्रबंधक अटल कटारिया ने गवाही दी और आवश्यक दस्तावेज पेश किए। अदालत ने बैंक के पक्ष में फैसला सुनाया।
विज्ञापन

न्यायाधीश ने कहा कि बैंक ने अपने दावे को सफलतापूर्वक साबित किया है। अदालत ने प्रतिवादियों के सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया। अदालत ने पाया कि ऋण लेने, दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने और भुगतान न करने से बैंक के पास मुकदमा दायर करने का पर्याप्त आधार था। ऋण पुनरुद्धार पत्रों के कारण मुकदमा परिसीमन अवधि के भीतर पाया गया। अदालत ने एसबीआई को दोनों से संयुक्त रूप से 3,16,277 रुपये वसूलने का अधिकार दिया है। इस राशि पर नौ फीसदी वार्षिक ब्याज भी देय होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed