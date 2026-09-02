फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   Convict sentenced to one year in prison in cheque bounce case

Rampur Bushahar News: चेक बाउंस मामले में दोषी को एक साल की कैद

Wed, 02 Sep 2026 11:36 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 11:36 PM IST
विज्ञापन
पेट्रोल पंप से भरवाए ईंधन के भुगतान के लिए दिया था चेक
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। चेक बाउंस के एक मामले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने दोषी को एक साल की साधारण कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी को शिकायतकर्ता महिला को तीन लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। मामला दो लाख रुपये के चेक के अनादरण से संबंधित है। शिकायतकर्ता महिला पेट्रोल पंप की मालिक हैं। आरोपी पवन कुमार ने उनके पेट्रोल पंप से ईंधन भरवाया था। कुल दो लाख रुपये का भुगतान करने के लिए आरोपी ने 12 दिसंबर 2022 को एक चेक जारी किया। यह चेक खाते में अपर्याप्त धनराशि के कारण बाउंस हो गया। शिकायतकर्ता ने बार-बार भुगतान की मांग की। इसके बाद 12 जनवरी 2023 को आरोपी को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा-138 के तहत कानूनी मांग नोटिस भेजा गया। नोटिस मिलने के बावजूद उसने कोई भुगतान नहीं किया। अदालत में शिकायतकर्ता ने बताया कि नेगी 2020 से 2022 तक उनके पेट्रोल पंप से ईंधन भरवाते थे। आरोपी ने वित्तीय कमी का हवाला देते हुए दो लाख रुपये का चेक दिया था। आरोपी बचाव में कहा कि चेक सुरक्षा के तौर पर दिया गया था। उन्होंने यह भी दावा किया कि पूरा भुगतान कर दिया था। हालांकि, वह अपने दावे को साबित करने के लिए बैंक से कोई गवाह या मूल रिकॉर्ड पेश नहीं कर पाया। अदालत ने कहा कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 139 के तहत चेक के ऋण या दायित्व के निर्वहन में जारी होने की धारणा होती है। आरोपी इस धारणा को खंडित करने में विफल रहा है। अदालत ने शिकायतकर्ता के मामले को संदेह से परे साबित पाया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें