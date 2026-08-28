Rampur Bushahar News: वॉलीबाल प्रतियोगिता में सीबीएसई स्कूल रामपुर रहा विजेता

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. प्रतियोगिता में 39 स्कूलों के 405 खिलाड़ी दिखा रहे दमखम

संवाद न्यूज एजेंसी

डंसा (रामपुर बुशहर)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय डंसा में चार दिवसीय अंडर-14 छात्र वर्ग की खेलकूद प्रतियोगिता शुरू हो गई है। प्रतियोगिता के शुभारंभ पर बीडीसी सदस्य लालसा डंसा मुरार कांत बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। प्रतियोगिता के दूसरे दिन शुक्रवार को वॉलीबाल प्रतियोगिता का पहला मैच सीबीएसई स्कूल रामपुर और पीएमश्री स्कूल रामपुर के मध्य खेला गया, जिसमें सीबीएसई स्कूल रामपुर विजेता रहा। कबड्डी प्रतियोगिता में सीबीएसई स्कूल रामपुर ने पीपीएस रायशरण को हराकर जीत हासिल की। प्रतियोगिता का आयोजन 27 से 30 अगस्त तक किया जा रहा है। प्रतियोगिता में क्षेत्र के 39 स्कूलों से 405 छात्र खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता से पहले स्कूल के प्रधानाचार्य सह देव नेगी ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। सभी खिलाड़ियों ने मुख्य अतिथि को मार्च पास्ट की सलामी दी। मार्च पास्ट में सीबीएसई राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रामपुर ने प्रथम स्थान हासिल किया। चार दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दीं। मुख्य अतिथि मुरार कांत ने कहा कि पढ़ाई के साथ विद्यार्थियों को खेल प्रतियोगिताओं में भी बढ़-चढ़कर भाग लेना चाहिए।