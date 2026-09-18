Rampur Bushahar News: दुराह में 500 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, दो व्यक्तियों की मौत

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. पुलिस ने पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपे शव, गांव में शोक का माहौल

संवाद न्यूज एजेंसी

नित्थर (कुल्लू)। उपतहसील नित्थर की दुराह पंचायत की डवार्च सड़क पर सेरी के पास वीरवार रात एक ऑल्टो कार गहरी खाई में गिर गई। यह हादसा को कार को मोड़ते समय हुआ। हादसे में कार में सवार दो व्यक्तियों की मौत हो गई। वहीं, इन दोनों व्यक्तियों का एक साथी कार में बैठने से पहले बाहर लघुशंका कर रहा था, जो बच गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, लोट पंचायत के शाह गांव निवासी चालक हरि सिंह और दुराह पंचायत के गांव डवार्च निवासी श्याम लाल वीरवार रात को करीब साढ़े आठ बजे ऑल्टो कार (ए चपी-35-6481) को सेरी के पास सड़क पर मोड़ रहे थे। उस दौरान उनका एक साथी कार से बाहर उतरकर लघुशंका कर रहा था। इस दौरान कार करीब 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे की आवाज सुनते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया। साथ ही पुलिस को सूचना दी। दुर्घटना इतनी भयावह थी कि कार खाई में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी और उसमें सवार दोनों व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई थी। खाई की गहराई अधिक होने के कारण दोनों व्यक्तियों के शवों को सड़क तक पहुंचाने में पुलिस और स्थानीय लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस चौकी नित्थर के जवानों के साथ स्थानीय लोगों ने कई घंटे तक अभियान चलाया। वीरवार रात करीब एक बजे दोनों शवों को सड़क तक पहुंचाया गया। इसके बाद शवों को सिविल अस्पताल निरमंड पहुंचाया गया। जहां शुक्रवार को दोनों शवों का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपे गए। गांव में शोक का माहौल बना हुआ है। श्याम लाल किसानी और बागवानी करते थे। हरि सिंह अपना ढाबा चलाते थे। डीएसपी आनी राजीव मेहता ने बताया मामले में कार्रवाई की जा रही है।