;

--

रोजाना गुजरते हैं सैकड़ों वाहनबीआरओ से मरम्मत की मांग. एनएच पांच से गुजरने वाले सैकड़ों वाहन खतरों में कर रहे आवाजाही. वाहन चालकों और यात्रियों की सुरक्षा खतरे में, पुल दुरूस्त करने की उठी मांगसंवाद न्यूज एजेंसी