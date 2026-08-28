Rampur Bushahar News: सांस्कृतिक संध्या में पहाड़ी गायकों ने बांधा समां

विज्ञापन



संवाद न्यूज एजेंसी

नित्थर (कुल्लू)। बीएमडी स्पोर्ट्स क्लब ने अपने खेल परिसर में पहली सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया। इस संध्या में आनी विधानसभा क्षेत्र के चार गायकों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। नन्ही डांसर साबी शर्मा ने भी नृत्य प्रस्तुत किया। गायकों में अमर राठौर, पीसी डोगरा, कुलदेव कौशल और उषा भारद्वाज शामिल रहे। अमर राठौर ने लागो बोला देउरी मेलो लो गीत गाया। पीसी डोगरा ने पहाड़ी नाटी से दर्शकों का मनोरंजन किया। कुलदेव कौशल ने अपनी सुरीली आवाज से सभी को प्रभावित किया। उषा भारद्वाज ने हिंदी और पहाड़ी गीत प्रस्तुत किए। इस अवसर पर वीनस पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल नित्थर के अध्यक्ष सुरेश ठाकुर और इतिहास प्रवक्ता राजेंद्र ठाकुर उपस्थित रहे। बैनर्जी शर्मा, पूर्व पीटीएफ अध्यक्ष निरनंड, मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। वीनस पब्लिक सीनियर सेकेंडरी नित्थर के प्रधानाचार्य बबलेश ठाकुर भी उपस्थित रहे। पूर्व उपप्रधान ग्राम पंचायत देहरा जितेंद्र पॉल ठाकुर और विशेष अतिथि विक्रांत चौहान भी कार्यक्रम में शामिल हुए। नियति ट्रांसपोर्ट के सुरेश वर्मा और वर्मा स्टूडियो नित्थर के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। भाजपा मंडल दलाश के मीडिया प्रभारी अशोक ठाकुर सहित कई लोग भी संध्या में शामिल हुए।

नन्ही डांसर साबी शर्मा ने नृत्य किया प्रस्तुत