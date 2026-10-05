कांग्रेस पर बयानबाजी करने से पहले अपना गिरेबान में झांके भाजपा नेता : शिवपाल ठाकुर

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संवाद न्यूज एजेंसी

रोहड़ू।

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने करोड़ों रुपये की सौगातें रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र के लिए दी हैं। रोहड़ू प्रदेश का पहला ऐसा क्षेत्र बना है, जहां एक साथ तीन सीबीएसई स्कूल दिए गए हैं। रोहड़ू में अब सीबीएसई स्कूलों की संख्या बढ़कर चार होगी। यह बात कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष शिवपाल ठाकुर ने रोहड़ू में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनाओं के तहत रोहड़ू क्षेत्र को 29 सड़कें दी गई है। इसके लिए छह करोड़ रुपये का शुरुआती बजट दिया गया हैं। विभिन्न महिला मंडलों को एक-एक लाख रुपये की राशि और भवन के लिए पांच-पांच लाख रुपये दिए हैं। इसके बावजूद भाजपा नेता तथ्यहीन बयानबाजी कर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। शिवपाल ठाकुर ने कहा कि भाजपा नेता केंद्र सरकार से आने वाले बजट को अपनी जागीर समझते हैं, जबकि केंद्रीय योजनाओं में हर राज्य का हक होता है। जब प्रदेश से डीपीआर बनकर जाती है, तभी केंद्र से बजट आता है। रोहड़ू का विकास कांग्रेस सरकार की देन है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के सफल दौरे से भाजपा के लोग बौखला गए हैं, इसलिए अनाप-शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रोहड़ू के अंदर कांग्रेस में न तो पहले कभी गुटबाजी थी न ही आने वाले समय में कोई गुटबाजी होगी। भाजपा नेताओं को बयानबाजी करने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। रोहड़ू में भाजपा पांच से छह गुटों में बंटी हुई है। इस अवसर पर कांग्रेस महासचिव रौनी घेदटा, उपाध्यक्ष जोगिंद्र सारटा, कोषाध्यक्ष वनीत मेहता और दिवान सहंसेट भी उपस्थित रहे।