Rampur Bushahar News: कोटखाई में नहीं थम रहा भालू का आतंक, थरोला पंचायत में पांच पशुओं को बनाया शिकार

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इस समस्या को लेकर थरोल पंचायत के प्रधान राजेश पुरटा ने कहा कि वह वीरवार को एसडीएम कोटखाई को ज्ञापन सौंपकर क्षेत्र में बढ़ रही भालू की घटनाओं से अवगत करवाएंगे। उन्होंने प्रशासन के समक्ष इस समस्या को उठाने की बात कही।वन मंडल ठियोग के डीएफओ मनीष रामपाल ने कहा कि क्षेत्र में भालू से जुड़ी घटनाएं बढ़ रही हैं। चमेत गांव में युवती पर हुए हमले के बाद वहां पिंजरा स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं से लोगों को बचाने के लिए वन विभाग लगातार प्रयास कर रहा है।