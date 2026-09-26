Rampur Bushahar News: पौष्टिक आहार के बारे में किया जागरूक

संवाद न्यूज एजेंसीनित्थर (कुल्लू)। नित्थर में शनिवार को पोषण माह के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बाल विकास परियोजना अधिकारी नित्थर के दिशा निर्देशानुसार कार्यक्रम हुआ। नित्थर पंचायत के प्रधान प्रवीण कुमार बतौर मुख्यातिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को में संतुलित, पौष्टिक आहार, बेहतर स्वास्थ्य और पोषण के महत्व के बारे में जागरूक करना रहा।लोगों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और पोषण संबंधी जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया। शहीद डोला राम वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नित्थर से मुख्य बाजार तक जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में नित्थर सर्किल की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने भाग लिया। बाल विकास परियोजना अधिकारी नित्थर विपाशा भाटिया ने पोषण अभियान के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस मौके पर नित्थर पंचायत के उपप्रधान कुक्कू ठाकुर, देहरा पंचायत की प्रधान अनीता और उपप्रधान ओम प्रकाश सहित वार्ड सदस्य मौजूद रहे।