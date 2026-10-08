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Rampur Bushahar News: भाषण में मेनका और चित्रकला में आर्यन ने मारी बाजी

Thu, 08 Oct 2026 11:10 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 11:10 PM IST
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Awareness program on wildlife conservation at Khunni School
राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला खुन्नी में आयोजित प्रतियोगिता की विजेताओं को सम्मानित करते वन वि
भाषण में मेनका और चित्रकला में आर्यन ने मारी बाजी
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. खुन्नी स्कूल में वन्यजीव संरक्षण पर जागरूकता कार्यक्रम
संवाद न्यूज एजेंसी
ननखड़ी (रामपुर बुशहर)।
राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला खुन्नी में वन्यजीव संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वन विभाग के अधिकारियों ने विद्यार्थियों को वन्यजीवों के संरक्षण, पर्यावरण संतुलन और प्राकृतिक संसाधनों के महत्व की जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों के लिए भाषण, नारा लेखन, चित्रकला और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं करवाईं गईं। भाषण प्रतियोगिता में मेनका प्रथम, रिया द्वितीय और कृतिका तृतीय रहीं। चित्रकला में आर्यन सोनी ने पहला, सुशांत ने दूसरा और शौर्य ने तीसरा स्थान हासिल किया। नारा लेखन में सोनाक्षी प्रथम, तनिस्का द्वितीय और संजय तृतीय रहे। विद्यालय के भूगोल प्रवक्ता नरेश कुमार ने वन्यजीव संरक्षण पर विचार रखते हुए लुप्तप्राय और दुर्लभ वन्यजीव प्रजातियों के संरक्षण एवं संवर्धन की आवश्यकता पर जोर दिया। वन विभाग के वन रक्षक गाहन हिमेश नेगी, मुकेश ठाकुर और संजय कुमार ने भी विद्यार्थियों से संवाद कर वन्यजीवों की सुरक्षा और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के उपाय साझा किए। विद्यालय के प्रधानाचार्य परवीन कुमार पुरी ने वन विभाग के अधिकारियों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों में पर्यावरण और वन्यजीवों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए ऐसे जागरूकता कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाने चाहिए।
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