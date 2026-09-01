Rampur Bushahar News: आंगनबाड़ी सहायिकाओं को सरकारी योजनाओं की दी जानकारी

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रामपुर बुशहर। महिला एवं बाल विकास विभाग ने मंगलवार को समिति हॉल रामपुर में जागरूकता शिविर लगाया। इसका उद्देश्य आंगनबाड़ी सहायिकाओं को उनके कर्तव्यों, जिम्मेदारियों और विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करना था। शिविर में बाल विकास परियोजना रामपुर के अंतर्गत कार्यरत करीब 100 आंगनबाड़ी सहायिकाओं ने भाग लिया। बाल विकास परियोजना अधिकारी शशि ठाकुर ने शिविर की अध्यक्षता की। उन्होंने सहायिकाओं को आंगनबाड़ी केंद्रों की भूमिका और उनकी जिम्मेदारियों की जानकारी दी। बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र ग्रामीण स्तर पर महिलाओं और बच्चों तक सरकारी योजनाएं पहुंचाते हैं। उन्होंने सहायिकाओं से अपने दायित्वों का जिम्मेदारी से निर्वहन करने का आह्वान किया। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर चंद्र शर्मा ने विभागीय योजनाओं और पात्र लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाने की जानकारी साझा की। उन्होंने महिलाओं, बच्चों और किशोरियों के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं पर भी प्रकाश डाला।