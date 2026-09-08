Rampur Bushahar News: मोरंग में कलाकारों ने गीतों से मोहा मन
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 11:44 PM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 11:44 PM IST
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रिकांगपिओ (किन्नौर)। किन्नौर जिले के मोरंग गांव में इष्ट देवता ओरमिक के मंदिर प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर एक भव्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। इस संध्या में स्थानीय कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से उपस्थित जनसमूह का मनमोह लिया। यह आयोजन क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। गायक केदार नेगी, श्यामू नेगी, बेबो नेगी, समीक्षा नेगी और सादिका नेगी ने मंच पर अपनी कला का प्रदर्शन किया। उन्होंने एक से बढ़कर एक किन्नौरी गीत प्रस्तुत किए। इन गीतों ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। उपस्थित लोग कलाकारों के संगीत पर जमकर झूमे। वे देर रात तक नाचते रहे। सांस्कृतिक संध्या में बड़ी संख्या में ग्रामीण और क्षेत्रवासी शामिल हुए। सभी ने कलाकारों की प्रस्तुतियों का खूब आनंद उठाया। समीक्षा नेगी और सादिका नेगी की प्रस्तुतियों ने विशेष रूप से सभी को प्रभावित किया।
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