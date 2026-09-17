Rampur Bushahar News: रोहड़ू में बारिश से रुका सेब तुड़ान, मंडियों में घटी आपूर्ति

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संवाद न्यूज एजेंसी

रोहड़ू। रोहड़ू क्षेत्र में वीरवार सुबह हुई बारिश के कारण सेब सीजन की रफ्तार धीमी पड़ गई। खराब मौसम के चलते बागवानों ने सेब तुड़ान और मंडी तक ढुलाई का काम रोक दिया। इसके परिणामस्वरूप रोहड़ू सब्जी मंडी में सामान्य दिनों की तुलना में सेब की आपूर्ति बहुत कम रही, जिससे दिनभर कारोबार प्रभावित हुआ। सेब सीजन अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। क्षेत्र के अधिकांश निचले और मध्यम ऊंचाई वाले बगीचों में सेब की तुड़ान लगभग पूरी हो चुकी है। अब केवल अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों के बगीचों में ही सेब की फसल बची है। बागवान सुरेश ठाकुर ने बताया कि यदि मौसम अनुकूल रहा, तो अगले कुछ दिनों में इन बगीचों में भी तुड़ान का कार्य पूरा हो जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि अक्तूबर के पहले सप्ताह तक सेब सीजन समाप्त होने की संभावना है। प्रमोद मेहता ने कहा कि बारिश के कारण बागवानों की चिंता बढ़ गई है। अंतिम चरण में बची फसल को समय पर मंडियों तक पहुंचाना बागवानों के लिए आवश्यक है। सेब सीजन अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। निचले और मध्यम ऊंचाई वाले बगीचों में तुड़ान का काम लगभग पूरा हो चुका है। अब केवल अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही सेब की फसल बची है। बारिश के कारण बागवानों की चिंता बढ़ गई है क्योंकि उन्हें बची हुई फसल को समय पर मंडियों तक पहुंचाना है। वीरवार को रोहड़ू सब्जी मंडी में सेब की आवक सामान्य से काफी कम रही। इससे आढ़तियों और कारोबारियों की दैनिक गतिविधियां प्रभावित हुईं। बागवान अब साफ मौसम की उम्मीद कर रहे हैं ताकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों से फसल को जल्द मंडी पहुंचाया जा सके। यदि मौसम अगले कुछ दिनों तक अनुकूल रहता है, तो सेब सीजन निर्धारित समय के आसपास पूरा होने की उम्मीद है।

. बागवानों की चिंता बढ़ी, अंतिम चरण में बची फसल को समय पर मंडियों तक पहुंचाना आवश्यक