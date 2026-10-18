फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   Accused granted bail in synthetic drug case

Rampur Bushahar News: चिट्टे के मामले में आरोपी को मिली जमानत

Sun, 18 Oct 2026 11:37 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 11:37 PM IST
विज्ञापन
रामपुर बुशहर। चिट्टा बरामदगी के मामले में विशेष न्यायाधीश-द्वितीय किन्नौर स्थित रामपुर बुशहर की अदालत ने आरोपी शिवम कुमार को जमानत दे दी है। अदालत ने 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक स्थानीय जमानती पर रिहाई के आदेश दिए। पुलिस के अनुसार, 8 सितंबर को नोगली में आरोपी के बैग से पॉलीथिन की पुड़ियों समेत 20.630 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया था। इस संबंध में एनडीपीएस एक्ट की धारा-21 और 29 के तहत मामला दर्ज है। अदालत ने जमानत देते समय ध्यान में रखा कि बरामदगी व्यावसायिक मात्रा से कम है और जांच लगभग पूरी हो चुकी है। आरोपी को गवाहों को प्रभावित नहीं करने, जांच में सहयोग करने और समान अपराध नहीं करने सहित विभिन्न शर्तों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें