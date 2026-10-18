फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   Conclusion of a seven-day special camp at Kotkhai School

Rampur Bushahar News: अंजलि और दिव्यांश सावंत बने सर्वश्रेष्ठ स्वयंसेवी

Sun, 18 Oct 2026 11:56 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 11:56 PM IST
विज्ञापन
. एनएसएस शिविर में जिया, अविनाश और आयुष भी सम्मानित
विज्ञापन

. कोटखाई स्कूल में सात दिवसीय विशेष शिविर का समापन
संवाद न्यूज़ एजेंसी
रोहड़ू।
राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोटखाई की राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) इकाई के सात दिवसीय विशेष शिविर का समापन हो गया। शिविर के दौरान 38 स्वयंसेवियों ने भाग लिया। समापन समारोह में स्वयंसेवियों ने मार्च पास्ट और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस दौरान उत्कृष्ट योगदान के लिए स्वयंसेवियों को सम्मानित किया गया। अनुशासन के लिए जिया, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अविनाश और भोजन व्यवस्था में योगदान के लिए आयुष लेपटा को सम्मानित किया गया। अंजलि और दिव्यांश सावंत को सर्वश्रेष्ठ स्वयंसेवी चुना गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य जवाहर चौहान ने स्वयंसेवियों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि एनएसएस विद्यार्थियों में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, सहयोग और समाजसेवा की भावना विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने विद्यार्थियों से पढ़ाई के साथ सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में भी सक्रिय भागीदारी करने का आह्वान किया। उपप्रधानाचार्य रविंद्र कुमार और शारीरिक शिक्षा प्रवक्ता अशोक चौहान ने भी विद्यार्थियों को मेहनत, अनुशासन और लक्ष्य के प्रति समर्पण का महत्व बताया। शिविर के सफल आयोजन में कार्यक्रम अधिकारी अनूप नेकटा और रेखा चौहान की अहम भूमिका रही। उन्होंने प्रवक्ता यशपाल ठाकुर, प्रेम प्रकाश सहित विद्यालय के अन्य शिक्षकों के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। शिविर के माध्यम से स्वयंसेवियों को सेवा, नेतृत्व और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना के प्रति जागरूक किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed