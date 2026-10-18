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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   The condition of the Kokunala-Bedhar Gharounk-Halaila road is in a poor state

Rampur Bushahar News: कोकुनाला-बेड़र घरौंक-हलाईला सड़क की हालत खस्ता, गहरे गड्ढों से लोग परेशान

Sun, 18 Oct 2026 11:51 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 11:51 PM IST
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कोकुनाला-बेड़र घरौंक-हलाईला सड़क की हालत खस्ता, गहरे गड्ढों से लोग परेशान
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. बारिश के दौरान सड़क पर जमा हो रहा पानी, नालियों की व्यवस्था न होने से बढ़ी परेशानी

संवाद न्यूज़ एजेंसी

कोटखाई(रोहड़ू)।
कोटखाई उपमंडल में कोकुनाला-बेड़र, घरौंक-हलाईला सड़क की हालत खस्ता बनी हुई है। सड़क पर जगह-जगह गहरे गड्ढे बने हुए हैं। वहीं, जल निकासी के लिए उचित नालियां न होने के कारण बारिश के दौरान सड़क पर पानी जमा हो रहा है। इससे वाहन चालकों और राहगीरों को आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों अनूप शर्मा, राजेश स्तान, कर्म लाल, संजीव चौहान, देवेंद्र और बालक राम ने बताया कि सड़क की हालत लंबे समय से खराब बनी हुई है। सड़क के किनारे नालियों की उचित व्यवस्था नहीं है और जगह-जगह बने गहरे गड्ढों को भी दुरुस्त नहीं किया जा रहा है। बरसात के दौरान गड्ढों में पानी भर जाने से वाहन चालकों को सड़क की स्थिति का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। इससे दुर्घटनाओं का खतरा भी बना रहता है। ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग से सड़क की जल्द मरम्मत करवाने और पानी की निकासी के लिए नालियों की उचित व्यवस्था करने की मांग उठाई है, ताकि लोगों को रोजाना आवाजाही में पेश आ रही परेशानियों से राहत मिल सके। वहीं, लोक निर्माण विभाग कोटखाई के सहायक अभियंता कुलदीप ठाकुर ने बताया कि बरसात के कारण सड़क पर गड्ढे बने हैं और नालियां भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। इन्हें जल्द दुरुस्त किया जाएगा।
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