Rampur Bushahar News: बगीचे में संदूक से 267 ग्राम चरस बरामद, चौकीदार गिरफ्तार
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 11:55 PM IST
Updated Sat, 07 Nov 2026 11:55 PM IST
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चिड़गांव पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सिड़रोती में की कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
रोहड़ू। नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चिड़गांव पुलिस ने जाखी के नजदीक सिड़रोती में एक बगीचे के डेरे से 267 ग्राम चरस बरामद की है। पुलिस ने इस मामले में डेरे में चौकीदार के रूप में काम करने वाले नेपाली मूल के अर्जुन (30) को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने बगीचे में बने डेरे की तलाशी ली। इस दौरान स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में एक संदूक से करीब 267 ग्राम चरस बरामद हुई। आरोपी की पहचान अर्जुन पुत्र खीम बहादुर, निवासी रोल्पा, नेपाल के रूप में हुई है। पुलिस थाना चिड़गांव में आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 के तहत एफआईआर संख्या 116/2026 दर्ज की गई है। आरोपी को पांच नवंबर को गिरफ्तार किया गया। उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। पुलिस मामले की आगामी जांच कर रही है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
रोहड़ू। नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चिड़गांव पुलिस ने जाखी के नजदीक सिड़रोती में एक बगीचे के डेरे से 267 ग्राम चरस बरामद की है। पुलिस ने इस मामले में डेरे में चौकीदार के रूप में काम करने वाले नेपाली मूल के अर्जुन (30) को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने बगीचे में बने डेरे की तलाशी ली। इस दौरान स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में एक संदूक से करीब 267 ग्राम चरस बरामद हुई। आरोपी की पहचान अर्जुन पुत्र खीम बहादुर, निवासी रोल्पा, नेपाल के रूप में हुई है। पुलिस थाना चिड़गांव में आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 के तहत एफआईआर संख्या 116/2026 दर्ज की गई है। आरोपी को पांच नवंबर को गिरफ्तार किया गया। उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। पुलिस मामले की आगामी जांच कर रही है।