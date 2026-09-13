Rampur Bushahar News: सराहन दशहरा की स्टार नाइट में कुलदीप शर्मा मचाएंगे धमाल
शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 11:44 PM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 11:44 PM IST
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राज दरबार में सजेगा दशहरा मेला, नलाटी स्टेडियम में होंगी सांस्कृतिक संध्या
संवाद न्यूज एजेंसी
ज्यूरी (रामपुर बुशहर )।
जिला स्तरीय सराहन दशहरा मेले की स्टार नाइट में प्रदेश के मशहूर लोक गायक कुलदीप शर्मा धमाल मचाएंगे। दशहरा मेले की स्टार नाइट का आयोजन इस वर्ष सराहन पंचायत की ओर से किया जा रहा है। सराहन में 20 से 23 अक्तूबर तक दशहरा मेला मनाया जाएगा। मेले में करीब डेढ़ दर्जन देवी-देवता भाग लेंगे। सराहन पंचायत के प्रधान सोहन पांटू ने बताया कि दशहरा मेला राज दरबार में ही सजेगा। मेले में रात्रि संध्या के कार्यक्रम स्थान कम होने की वजह से इस बार नलाटी स्टेडियम में किया जा रहा है। बाकी सभी कार्यक्रम पहले की तरह तय स्थानों पर ही किए जाएंगे। सराहन दशहरा मेला ऐतिहासिक समय से राजदरबार के प्रांगण में ही होता आया है और इस बार भी मेला यहीं मनाया जाएगा।
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ज्यूरी (रामपुर बुशहर )।
जिला स्तरीय सराहन दशहरा मेले की स्टार नाइट में प्रदेश के मशहूर लोक गायक कुलदीप शर्मा धमाल मचाएंगे। दशहरा मेले की स्टार नाइट का आयोजन इस वर्ष सराहन पंचायत की ओर से किया जा रहा है। सराहन में 20 से 23 अक्तूबर तक दशहरा मेला मनाया जाएगा। मेले में करीब डेढ़ दर्जन देवी-देवता भाग लेंगे। सराहन पंचायत के प्रधान सोहन पांटू ने बताया कि दशहरा मेला राज दरबार में ही सजेगा। मेले में रात्रि संध्या के कार्यक्रम स्थान कम होने की वजह से इस बार नलाटी स्टेडियम में किया जा रहा है। बाकी सभी कार्यक्रम पहले की तरह तय स्थानों पर ही किए जाएंगे। सराहन दशहरा मेला ऐतिहासिक समय से राजदरबार के प्रांगण में ही होता आया है और इस बार भी मेला यहीं मनाया जाएगा।