राजनीति: मल्लिकार्जुन खरगे और केसी वेणुगोपाल से मिले विनय कुमार, संगठनात्मक कार्यों पर की चर्चा

हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने बुधवार को नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से भेंट की। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस संगठन के कार्यों और गतिविधियों को लेकर चर्चा हुई।

विज्ञापन





विनय कुमार ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस संगठन मजबूती के साथ एआईसीसी के दिशा-निर्देशों का पालन कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी आपसी तालमेल के साथ अपने सभी दायित्वों का निर्वहन कर रही है। संगठन को और मजबूत करने तथा पार्टी के कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने को लेकर भी चर्चा हुई।