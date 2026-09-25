हिमाचल पुलिस की एडवाइजरी: क्यूआर कोड स्कैन किया तो इनाम नहीं, खाते से निकल सकते हैं पैसे, जानें पूरा मामला

प्राप्तकर्ता और राशि की पूरी जांच जरूरी

इसी तरह मोबाइल पर आने वाले किसी भी भुगतान अनुरोध को मंजूर करने से पहले प्राप्तकर्ता और राशि की पूरी जांच करनी चाहिए। लॉटरी, इनाम और कैश बैक के ऐसे प्रस्तावों पर भी तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए। खासकर तब, जब इसके लिए पहले क्यूआर कोड स्कैन करने, भुगतान अनुरोध मंजूर करने या यूपीआई पिन दर्ज करने को कहा जा रहा हो। डीजीपी अशोक तिवारी का कहना है कि कैश प्राइज, लॉटरी या कैशबैक के नाम पर भेजे गए किसी भी संदिग्ध क्यूआर कोड को स्कैन न करें। पैसे प्राप्त करने के लिए यूपीआई पिन डालने या भुगतान अनुरोध मंजूर करने की जरूरत नहीं होती।