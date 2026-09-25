Mandi News: ऑनलाइन कारोबार का प्रशिक्षण लेंगी महिला उद्यमी

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प्रशिक्षण के दौरान महिला उद्यमियों को ऑनलाइन कारोबार से जुड़े विभिन्न विषयों की जानकारी दी जाएगी। प्रशिक्षण में सिखाई गई बातों को व्यवहार में अपनाने और कारोबार में उनका उपयोग करने के लिए भी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद महिला उद्यमियों के समीक्षा सत्र आयोजित किए जाएंगे। इनमें यह देखा जाएगा कि प्रशिक्षण में सीखी गई जानकारी को वे अपने कारोबार में किस तरह उपयोग कर रही हैं। ऑनलाइन कारोबार शुरू करने या उसे आगे बढ़ाने में आ रही समस्याओं की जानकारी लेकर उनका समाधान और आवश्यक मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। इससे प्रशिक्षण के व्यावहारिक लाभ और कारोबार की प्रगति की समीक्षा हो सकेगी।ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला उद्यमियों के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिससे उन्हें कारोबार संचालित करने में सहायता मिल सके। -अस्मिता ठाकुर, उपनिदेशक और जिला परियोजना अधिकारी डीआरडीए हमीरपुर