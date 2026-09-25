Mandi News: अचेत होकर गिरी महिला, तोड़ा दम

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टौणी देवी (हमीरपुर)। ककड़ियार पंचायत के नाड़सी गांव में बुधवार को रचना कुमारी (42) की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। रचना पूर्वाह्न करीब 11 बजे घर में अचानक अचेत होकर गिर पड़ीं। परिजनों और ग्रामीणों ने उन्हें तुरंत सिविल अस्पताल टोणी देवी पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। रचना पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रही थीं। घटना के समय उनके पति संजय कुमार टैक्सी लेकर सवारियों के लिए टौणी देवी की ओर गए हुए थे। रचना की अचानक मौत की खबर गांव पहुंचते ही माहौल गमगीन हो गया।