Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   Villagers forced to build homes on unstable, cracked ground

Mandi News: दरारें आई असुरक्षित जमीन पर आशियाना बनाने को मजबूर ग्रामीण

Thu, 12 Nov 2026 07:14 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 07:14 PM IST
विज्ञापन
Villagers forced to build homes on unstable, cracked ground
चार लाख की किस्त और समय सीमा का बना है दबाव
विज्ञापन

बालीचौकी की देवधार में वन भूमि की अड़चन और सुरक्षित जमीन न मिलने से अटका पुनर्वास
संवाद न्यूज एजेंसी
बालीचौकी (मंडी)। बालीचौकी उपमंडल की देवधार पंचायत के भेला गांव में वर्ष 2025 की प्राकृतिक आपदा के जख्म आज भी गहरे हैं। एक साल बीतने के बावजूद प्रशासन विस्थापित परिवारों को सुरक्षित जमीन उपलब्ध नहीं करवा पाया है। ऐसे में एक दर्जन से अधिक बेघर परिवार जान जोखिम में डालकर उसी फटी और धंसी जमीन पर दोबारा मकान बनाने को मजबूर हैं, जहां सैकड़ों बीघा क्षेत्र में बड़ी-बड़ी दरारें पड़ी हैं।
आपदा पीड़ित हरी राम, कुर्म दत्त, होशियार सिंह, रूप लाल, नोक सिंह और गुमत राम ने बताया कि सरकार ने मकान निर्माण के लिए 4-4 लाख रुपये की सहायता दी है लेकिन वन विभाग की जमीन का मामला आड़े आने से सुरक्षित जगह नहीं मिल पाई। उनका आरोप है कि समय पर निर्माण न करने पर पहली किस्त ब्याज सहित लौटाने की चेतावनी और सर्दी के दबाव के चलते उन्हें खतरनाक जमीन पर ही मकान बनाने पड़ रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार, जमीन का जायजा लेने कोई विशेषज्ञ टीम भी नहीं पहुंची और पटवारी व एसडीएम कार्यालय में गुहार लगाने के बावजूद उन्हें जमीन नहीं मिल सकी।
विज्ञापन

वहीं, एसडीएम बालीचौकी विचित्र सिंह ने स्पष्ट किया कि प्रशासन ने असुरक्षित जमीन पर मकान बनाने के निर्देश नहीं दिए हैं। उन्होंने बताया कि सरकारी नियमों के अनुसार पहली किस्त के बाद निर्माण शुरू होने पर दूसरी और मकान पूरा होने पर तीसरी किस्त जारी की जाती है। इसके बावजूद ग्रामीण सुरक्षित पुनर्वास की उम्मीद लगाए बैठे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed