Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   83 young people showcased their talent in an essay and quiz competition.

Mandi News: निबंध और प्रश्नोत्तरी में 83 युवाओं ने दिखाई प्रतिभा

Thu, 12 Nov 2026 06:06 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 06:06 PM IST
विज्ञापन
83 young people showcased their talent in an essay and quiz competition.
आईटीआई मंडी में निर्वाचन साक्षरता पर करवाई प्रतियोगिता
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) मंडी में 33-मंडी विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन साक्षरता क्लब के तत्वावधान में निर्वाचन साक्षरता एवं मतदाता शिक्षा विषय पर निबंध लेखन और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता करवाई गई। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में 6 महाविद्यालयों और 16 विद्यालयों सहित कुल 22 शिक्षण संस्थानों के 83 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इनमें 42 प्रतिभागियों ने निबंध लेखन और 41 ने प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा दिखाई।

कार्यक्रम में सदर मंडी के एसडीएम चंद्र प्रकाश ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जबकि सदर निर्वाचन कार्यालय की प्रभारी नीलम ने समन्वयक की भूमिका निभाई। इस दौरान एसडीएम ने युवाओं को संबोधित करते हुए मतदान के महत्व, मताधिकार के प्रति जागरूकता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि मजबूत लोकतंत्र के निर्माण में जागरूक मतदाताओं की अहम भूमिका होती है। कार्यक्रम के अंत में सभी 83 प्रतिभागियों को अतिथियों की ओर से प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिताओं के परिणाम आगामी 18 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। इस अवसर पर आईटीआई मंडी के प्राचार्य इंजीनियर अजेश कुमार, ग्रुप इंस्ट्रक्टर चमन वर्मा, निर्वाचन साक्षरता क्लब के सदस्य महेंद्र पाल, बलदेव चंद, उपासना ठाकुर और अखिल नरयाल सहित विभिन्न शिक्षण संस्थानों के कर्मचारी उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed