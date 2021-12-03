Mandi News: पंडोह में अंडर-19 जोनल खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज

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उद्घाटन समारोह में ग्राम पंचायत पंडोह के उपप्रधान रोहित कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह के प्रधानाचार्य मनोज भटनागर विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। विद्यालय पहुंचने पर मुख्य अतिथि रोहित कुमार सहित कृष्ण सैनी, जतिन कुमार और पार्थ वर्मा का स्वागत किया गया।मुख्य अतिथि रोहित कुमार ने खिलाड़ियों को प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहकर अपनी ऊर्जा खेल और शिक्षा में लगानी चाहिए। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए 11 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की।इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधन की ओर से मुख्य अतिथि को शॉल, टोपी और स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया गया। एसएमसी अध्यक्ष रंजीव कुमार ने प्रतियोगिता के आयोजन में सहयोग के लिए मुख्य अतिथि का आभार व्यक्त किया। प्रतियोगिता का समापन 3 सितंबर को सुबह 11:30 बजे होगा।