Mandi News: जिले में अब तक 3,445 किशोरियों का हुआ एचपीवी टीकाकरण

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संवाद न्यूज एजेंसीमंडी। जिले में किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (एचपीवी) टीकाकरण अभियान को लेकर उपायुक्त अपूर्व देवगन ने अभिभावकों से स्वेच्छा से आगे आकर अपनी पात्र बच्चियों का टीकाकरण करवाने की अपील की है। वे मंगलवार को मंडी में जिला में टीकाकरण अभियान सहित विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे।उपायुक्त ने बताया कि मंडी जिला में अब तक 3,445 बच्चियों का एचपीवी टीकाकरण किया जा चुका है। जिला प्रशासन का प्रयास है कि सभी पात्र किशोरियों को इस सुरक्षा कवच का लाभ मिले। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों, स्वास्थ्य कर्मियों, स्कूल प्रबंधन तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए कि वे ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में भी एचपीवी टीकाकरण के महत्व को लेकर लोगों को जागरूक करें और अधिक से अधिक पात्र बच्चियों को अभियान से जोड़ें।उपायुक्त ने कहा कि टीकाकरण को लेकर सोशल मीडिया पर फैलने वाली भ्रामक जानकारियों और अफवाहों से बचना चाहिए।