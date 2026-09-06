Mandi News: नबाही विद्यालय में अंडर-19 छात्रा वर्ग की खेलकूद प्रतियोगिता शुरू

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सरकाघाट (मंडी)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नबाही में रविवार को शिक्षा खंड गोपालपुर प्रथम की अंडर-19 छात्रा वर्ग की जोनल स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता शुरू हुई। शुभारंभ पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव पवन ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए। प्रधानाचार्य सुरेश पठानिया व अध्यापकों ने शॉल-टोपी व स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया। प्रधानाचार्य ने बताया कि 8 सितंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में गोपालपुर जोन के 23 विद्यालयों राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों की छात्रा खिलाड़ी विभिन्न खेल स्पर्धाओं में भाग ले रही हैं। मुख्य अतिथि ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए खेल भावना और अनुशासन से खेलने का आह्वान किया। प्रतियोगिता के दौरान कबड्डी, खो-खो, वाॅलीबाल सहित विभिन्न खेल स्पर्धाओं में छात्राएं अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी। समारोह में विद्यालय स्टाफ, खेल प्रभारी, विभिन्न विद्यालयों के दल प्रभारी, खिलाड़ी एवं स्थानीय गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।