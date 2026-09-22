Mandi News: स्कूलों में 91 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होंगे पदोन्नत
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 05:03 AM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 05:03 AM IST
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मंडी। जिले के अलग-अलग स्कूलों में 10 साल की सेवा पूरी करने वाले 91 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को जल्दी पदोन्नति का तोहफा मिलेगा। शिक्षा विभाग ने इन कर्मचारियों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कर्मचारियों से दस्तावेज मांगे हैं। 76 चतुर्थ श्रेणी कर्मी प्रयोगशाला सहायक (एलए) बनेंगे जबकि 15 पार्ट टाइम वर्कर्स नियमित होंगे।
इनमें गीता देवी, पुष्पराज, निर्मला देवी, प्रवीण कुमार, सुकरी देवी, जीत कुमार, सुनीता देवी, नैना देवी, बबली देवी, कौरा, लाल सिंह, चंद्रावती, कृष्णा देवी, रीना देवी, पिंकी देवी शामिल हैं। चतुर्थ श्रेणी से एलए बनने वाले कर्मियों में सरवण कुमार, सुरेश कुमार, सुभाष, जयवंती देवी, किरना, कमला देवी, प्रेम लाल, सरवण कुमार, रीता देवी, बौदू देवी, सरिता देवी, सुकरा देवी,मांचली देवी, मेहरसिंह, कांतादेवी, पिंकोदेवी, अमरनाथ, राम सिंह, प्रकाश चंद शामिल हैं। इनके अलावा पिंगला देवी, सिमरन, सरोज देवी, स्नेहराम, खीमदासी, राजकुमारी नरेश कुमार, गीता, भवन कुमार, तेज सिंह, बरेसतीदेवी, लतादेवी,साहन लाल, गीता, अजय कुमार, पार्वती, सुमित्रा, द्रुमती, गीता, बिंद्रा, करिश्मा देवी, कमला, पार्वती, कृष्णा, सुभाष चंद्र, चूडामणी,कौशल्या एलए बनेंगे। वहीं मोहिंद्र कुमार, ठाकुरराम, खेमराज, संदीप कुमार, जीतराम, हेम सिंह, भीमादेवी, लता, सोमकृष्ण, सोमा, प्रेम चंद, हाजरन बीबी, बिहारी लाल, विजय कुमार, रंजीत सिंह, नोक सिंह, मुरारीलाल, बीर सिंह, खेम राज, तुलाराम, पूर्ण चंद, कृष्ण चंद, ठाकर चंद, रीमा, हीरा सिंह, बबली, केसरी देवी प्रयोगशाला सहायक बनेंगे। यह जानकारी उच्च शिक्षा उपनिदेशक यशवीर धीमान ने दी है।
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इनमें गीता देवी, पुष्पराज, निर्मला देवी, प्रवीण कुमार, सुकरी देवी, जीत कुमार, सुनीता देवी, नैना देवी, बबली देवी, कौरा, लाल सिंह, चंद्रावती, कृष्णा देवी, रीना देवी, पिंकी देवी शामिल हैं। चतुर्थ श्रेणी से एलए बनने वाले कर्मियों में सरवण कुमार, सुरेश कुमार, सुभाष, जयवंती देवी, किरना, कमला देवी, प्रेम लाल, सरवण कुमार, रीता देवी, बौदू देवी, सरिता देवी, सुकरा देवी,मांचली देवी, मेहरसिंह, कांतादेवी, पिंकोदेवी, अमरनाथ, राम सिंह, प्रकाश चंद शामिल हैं। इनके अलावा पिंगला देवी, सिमरन, सरोज देवी, स्नेहराम, खीमदासी, राजकुमारी नरेश कुमार, गीता, भवन कुमार, तेज सिंह, बरेसतीदेवी, लतादेवी,साहन लाल, गीता, अजय कुमार, पार्वती, सुमित्रा, द्रुमती, गीता, बिंद्रा, करिश्मा देवी, कमला, पार्वती, कृष्णा, सुभाष चंद्र, चूडामणी,कौशल्या एलए बनेंगे। वहीं मोहिंद्र कुमार, ठाकुरराम, खेमराज, संदीप कुमार, जीतराम, हेम सिंह, भीमादेवी, लता, सोमकृष्ण, सोमा, प्रेम चंद, हाजरन बीबी, बिहारी लाल, विजय कुमार, रंजीत सिंह, नोक सिंह, मुरारीलाल, बीर सिंह, खेम राज, तुलाराम, पूर्ण चंद, कृष्ण चंद, ठाकर चंद, रीमा, हीरा सिंह, बबली, केसरी देवी प्रयोगशाला सहायक बनेंगे। यह जानकारी उच्च शिक्षा उपनिदेशक यशवीर धीमान ने दी है।
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