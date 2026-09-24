Mandi News: शराब के अधिक दाम वसूलने का आरोप

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मित्र देव, विशाल और रजनीश ने पंडोह क्षेत्र के तीन पीपल और बासता क्षेत्र में 190 रुपये एमआरपी वाली बीयर की बोतल ग्राहक को 220 रुपये में बेचने का आरोप लगाया है। यानी बोतल की निर्धारित कीमत से 30 रुपये अधिक वसूले गए। विज्ञापन

कुछ दिन पहले ही तीन पीपल स्थित शराब के ठेके पर एमआरपी से अधिक कीमत वसूलने की शिकायत के बाद आबकारी विभाग ने कार्रवाई की थी। विभाग की ओर से संबंधित ठेके का चालान भी किया गया था। उधर, विभागीय उपायुक्त अरविंद ने बताया कि मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मित्र देव, विशाल और रजनीश ने पंडोह क्षेत्र के तीन पीपल और बासता क्षेत्र में 190 रुपये एमआरपी वाली बीयर की बोतल ग्राहक को 220 रुपये में बेचने का आरोप लगाया है। यानी बोतल की निर्धारित कीमत से 30 रुपये अधिक वसूले गए।कुछ दिन पहले ही तीन पीपल स्थित शराब के ठेके पर एमआरपी से अधिक कीमत वसूलने की शिकायत के बाद आबकारी विभाग ने कार्रवाई की थी। विभाग की ओर से संबंधित ठेके का चालान भी किया गया था। उधर, विभागीय उपायुक्त अरविंद ने बताया कि मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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पंडोह (मंडी)। आबकारी विभाग की कार्रवाई के बावजूद पंडोह क्षेत्र में शराब की बोतलों पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से अधिक कीमत वसूलने का मामला सामने आया है। तीन पीपल और बासता क्षेत्र में कुछ शराब विक्रेताओं पर ग्राहकों से निर्धारित कीमत से अधिक पैसे लेने के आरोप लगे हैं। स्थानीय लोगों मित्र देव, विशाल और रजनीश के अनुसार कुछ दुकानों पर एमआरपी से अधिक कीमत पर शराब और बीयर बेची जा रही है।