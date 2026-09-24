Mandi News: भौर में घर से 190 बोतलें शराब बरामद

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पुलिस के मुताबिक मंगलवार को एएसआई अशोक कुमार के नेतृत्व में टीम गश्त पर थी। इसी दौरान भौर गांव में अवैध रुप से रखी गई शराब के बारे में सूचना मिली। पुलिस टीम ने भौर निवासी बिता देवी पत्नी राज कुमार के रिहायशी मकान में दबिश देकर तलाशी ली। इस दौरान ऑल सीजन्स, स्मिरनॉफ मिंटी जामुन, रॉयल स्टैग, गोल्फर शॉट, वीआरवी संतरा और आइकोनिक व्हाइट समेत विभिन्न ब्रांड की शराब बरामद की। पुलिस अब शराब के स्रोत, भंडारण और संभावित सप्लाई नेटवर्क समेत अन्य पहलुओं की जांच कर रही है। एसपी विनोद कुमार ने मामले की पुष्टि की है।

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सुंदरनगर (मंडी)। पुलिस थाना धनोटू की टीम ने अवैध तरीके से शराब का धंधा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भौर गांव में एक रिहायशी मकान से अंग्रेजी और देशी शराब की कुल 190 बोतलें बरामद की हैं। पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।