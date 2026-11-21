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वन विभाग की टीम नियमित गश्त एवं निरीक्षण पर थी। इसी दौरान भ्यूली पुल के समीप बिरोजा (रेजिन) लेकर जा रहे दो वाहनों को रोककर उनके दस्तावेजों की जांच की गई। जांच के दौरान सामने आया कि दोनों वाहनों में ले जाई जा रहे बिरोजा के संबंध में हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम, मंडी की ओर से जारी वैध पारगमन परमिट मौजूद थे। इसके अलावा चालकों की ओर से प्रस्तुत अन्य संबंधित दस्तावेज भी जांच में संतोषजनक पाए गए।विभागीय जांच में पाया गया कि दोनों वाहन सूर्यास्त के बाद वन उपज ले जा रहे थे। इसी आधार पर वन विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दोनों वाहनों को आगामी जांच के लिए अपने कब्जे में ले लिया। डीएफओ संजीव शर्मा ने बताया कि वन उपज के परिवहन से संबंधित सभी नियमों और निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य है। वैध पारगमन परमिट होने के बावजूद नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।