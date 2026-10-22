Mandi News: भोजपुर बाजार में व्यापारी पर हमला, 30 ग्राम सोने की चेन छीनने का आरोप

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संवाद न्यूज एजेंसीसुंदरनगर (मंडी)। भोजपुर बाजार में वीरवार दोपहर बाद एक व्यापारी की दुकान में घुसकर मारपीट करने और उसके दोस्त की करीब 30 ग्राम सोने की चेन छीनने का आरोप लगा है। डंडों से लैस होकर पहुंचे लोगों ने व्यापारी विशाल वालिया और दुकान में मौजूद उनके दोस्त पर हमला कर दिया। वारदात दुकान और आसपास लगे क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी) कैमरों में कैद हो गई।अचानक हुए हमले से बाजार में अफरा-तफरी मच गई। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर दोनों को हमलावरों से बचाया। सूचना मिलने पर सुंदरनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शिकायत के आधार पर जांच शुरू की। शिकायतकर्ताओं का नागरिक अस्पताल में मेडिकल भी करवाया गया है। व्यापारी विशाल वालिया ने आरोप लगाया कि कुछ दिन पहले भी आरोपियों ने उनकी दुकान पर हंगामा कर उन्हें धमकाया था। अब दोबारा दुकान में घुसकर हमला किए जाने से उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है।संयुक्त व्यापार संगठन के प्रदेश संगठन मंत्री सुरेश कुमार कौशल ने घटना पर रोष जताते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उधर, एसपी विनोद कुमार ने बताया कि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।