Mandi News: कुलपति ने सिद्ध गणपति मंदिर में की पूजा
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 03:15 AM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 03:15 AM IST
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मंडी। सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी के कुलपति आचार्य प्रो. ललित अवस्थी ने ऐतिहासिक सिद्ध गणपति मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना कर भगवान गणेश का आशीर्वाद लिया। मंदिर ट्रस्ट के प्रधान दीनानाथ सैनी ने उन्हें अंगवस्त्र और स्मृति-चिह्न भेंटकर सम्मानित किया। कोषाध्यक्ष मुरारी लाल ने इतिहास विभागाध्यक्ष डॉ. राकेश शर्मा का स्वागत किया। इस दौरान ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने कुलपति को मंदिर की गतिविधियों, सामाजिक कार्यों और भावी योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में ट्रस्टी अशोक गुप्ता, अनिल शर्मा, मुरारी लाल शर्मा, महिला मंडल संघ अध्यक्ष निशा सैनी, इनर व्हील क्लब अध्यक्ष नीरज शर्मा सहित ऑल इंडिया वूमेन कॉन्फ्रेंस की इंदु शर्मा आदि मौजूद रहे। संवाद
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