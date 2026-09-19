Mandi News: शिधारी, दारणा और जरोल ने जीते वॉलीबाल मुकाबले

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प्रतियोगिता में सराज और आसपास के क्षेत्रों से 30 से अधिक टीमें हिस्सा ले रही हैं। शुक्रवार को प्रतियोगिता के तहत कड़े और रोमांचक मुकाबले खेले गए, जिन्हें देखने के लिए भारी संख्या में खेल प्रेमी पहुंचे।शिधारी और थाचाधार बॉयज के बीच हुए मुकाबले में शिधारी टीम विजेता रही। वहीं, लंबाथाच और दारणा के मुकाबले में दारणा टीम ने जीत हासिल की। थाची और जरोल के बीच हुए मैच में जरोल ने बाजी मारी। शुभ ब्रदर्स और इंग्लैंड वैली के मुकाबले में शुभ ब्रदर्स विजेता रही। बीसीथाच और एरोल वारियर्स के मैच में बीसीथाच ने जीत दर्ज की। इसी तरह गुणास और डीडर के बीच हुए मुकाबले में गुणास विजेता रही। जेडीएम और मतलोड़ा सिक्स सेरी के मुकाबले में जेडीएम ने जीत हासिल की। थाटा और घाट के बीच खेले गए मैच में घाट टीम विजेता रही।यूथ क्लब चेत के अध्यक्ष पवन कुमार, पुष्प राज, दीपक, रेशम और मोहन ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ना और उन्हें नशे की गर्त से दूर रखना है।