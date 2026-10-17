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Mandi News: धर्मपुर-2 की टीम ने साईगलु को हराकर अगले दौर में किया प्रवेश

Sat, 17 Oct 2026 07:20 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 07:20 PM IST
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The Dharampur-2 team defeated Saigalu to advance to the next round.
सेमीफाइनल में प्रवेश के लिए टीमों में कड़ा मुकाबला
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संवाद न्यूज एजेंसी
पधर (मंडी)। एनएससीएम राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पधर में आयोजित जिला स्तरीय अंडर-14 बाल माइनर टूर्नामेंट के तहत विभिन्न खेल स्पर्धाओं के क्वार्टर फाइनल मुकाबले खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के रोमांचक परिणामों में बैडमिंटन के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में धर्मपुर-2 की टीम ने साईगलु को पराजित कर अगले दौर में प्रवेश किया।

कबड्डी स्पर्धा में सदर-1 ने शानदार खेल दिखाते हुए गोपालपुर-2 को शिकस्त दी। वॉलीबॉल के कड़े मुकाबले में कटौला की टीम ने गोपालपुर-1 पर जीत हासिल की। जबकि खो-खो स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में सदर-1 की टीम ने द्रंग-1 को हराकर मुकाबला अपने नाम किया। टूर्नामेंट के दौरान खिलाड़ियों में भारी उत्साह देखने को मिला। सभी टीमें अगले चरण में अपनी जगह पक्की करने के लिए जी-जान से प्रयासरत हैं।
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