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Mandi News: अरमान ठाकुर को मिली एसएफआई जिला अध्यक्ष की कमान

Sat, 17 Oct 2026 06:51 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 06:51 PM IST
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Arman Thakur takes charge as SFI District President
दीपक सचिव निर्वाचित, 23 सदस्यीय नई जिला कमेटी का हुआ गठन
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संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का 42वां मंडी जिला सम्मेलन में अरमान ठाकुर को जिला अध्यक्ष और दीपक कुमार को जिला सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस सम्मेलन में मंडी जिले के विभिन्न महाविद्यालयों से आए 80 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और वर्तमान शिक्षा व्यवस्था, छात्रों की समस्याओं तथा संगठन की आगामी रणनीतियों पर विस्तार से मंथन किया।
सम्मेलन के दौरान वक्ताओं ने प्रदेश के कॉलेजों में शिक्षकों के रिक्त पदों, मूलभूत सुविधाओं के भारी अभाव, परिवहन समस्याओं और छात्र संघ चुनावों पर लगी रोक को लेकर चिंता जताई। एसएफआई ने संकल्प लिया कि वह शिक्षा के हो रहे निजीकरण और व्यापारीकरण के खिलाफ अपना संघर्ष और अधिक तेज करेगी। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि छात्रों की इन जायज मांगों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा।
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सम्मेलन के अंत में सर्वसम्मति से 23 सदस्यीय नई जिला कमेटी का चुनाव किया गया। इसके अलावा 8 सदस्यीय जिला सचिवालय का भी गठन किया जिसमें मोहित और खुशी को उपाध्यक्ष जबकि महेंद्र सिंह और सोनिया को सह-सचिव चुना गया है। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने विश्वास दिलाया कि वे छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा और संगठन के विस्तार के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करेंगे।
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