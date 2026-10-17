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ग्रेच्युटी, एरियर और डीए का भुगतान करे सरकार : पेंशनर

Sat, 17 Oct 2026 05:13 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 05:13 PM IST
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Government should pay gratuity, arrears, and DA: Pensioners
सेगली धनोटू खंड की बैठक में उठाईं 11 मांगें
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पेंशनरों ने लंबित वित्तीय लाभ जारी करने की उठाई आवाज
संवाद न्यूज एजेंसी
सुंदरनगर (मंडी)। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश के सेगली धनोटू खंड ने पेंशनरों के लंबे समय से लंबित वित्तीय लाभों का शीघ्र भुगतान करने की मांग उठाई है। संगठन ने ग्रेच्युटी, अर्जित अवकाश नकदीकरण, पेंशन कम्यूटेशन, महंगाई भत्ते की किस्तों और एरियर का भुगतान जल्द करने की मांग की। इस संबंध में खंड की बैठक हाटेश्वरी मंदिर में अध्यक्ष निक्काराम चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित की गई।
बैठक में जिला अध्यक्ष एवं राज्य संयोजक हरीश शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। महासचिव कृष्ण चंद ने कहा कि पेंशनरों के लंबित वित्तीय मामलों का समयबद्ध निपटारा किया जाना चाहिए, ताकि उन्हें अपने हक के लिए लंबे समय तक इंतजार न करना पड़े। बैठक में संशोधित पेंशन के लंबित लाभ जारी करने, चिकित्सा बिलों की प्रतिपूर्ति, पेंशन पुनर्निर्धारण से जुड़ी विसंगतियों को दूर करने तथा अन्य लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा करने सहित 11 प्रमुख मांगों पर चर्चा की गई। सदस्यों ने सरकार से इन मांगों पर गंभीरता से विचार कर पेंशनरों को राहत प्रदान करने का आग्रह किया।
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बैठक में संगठन को मजबूत बनाने और पेंशनरों के हितों से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से सरकार के समक्ष उठाने पर भी जोर दिया गया। इस अवसर पर भूप सिंह, बालक राम, मोती राम चौहान, तारा सिंह ठाकुर, नैन सिंह, इंद्र सिंह और कोषाध्यक्ष जगदीश चंद सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।
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