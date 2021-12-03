Mandi News: चार दिन से रूट पर नहीं चल रही बस

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ग्रामीणों के मुताबिक बस शाम करीब साढ़े तीन बजे जोगिंद्रनगर से सांडापत्तन के लिए रवाना होती है जबकि सुबह करीब छह बजे माकन-सांडापत्तन से वाया बैजनाथ जोगिंद्रनगर पहुंचती है। ग्रामीणों का आरोप है कि बस माह में करीब 15 दिन ही निर्धारित रूट पर पहुंच पाती है। कई बार बस को बीच रास्ते से ही वापस कर दिया जाता है, जिससे लोगों को निजी वाहनों या टैक्सी का सहारा लेना पड़ता है।ग्राम पंचायत ऊटपुर की प्रधान रक्षा देवी सहित राजेश राणा, राकेश कुमार, रजत कुमार, महेश, मेहर चंद, अजय कुमार, बलबीर कुमार, जुल्मा देवी, मधु देवी और सुमना देवी आदि ने बताया कि बस सेवा की अनियमितता को लेकर कई बार जोगिंद्रनगर के क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करवाया गया है। कुछ समय के लिए व्यवस्था सुधरती है लेकिन बाद में फिर वही समस्या शुरू हो जाती है।ग्रामीणों के मुताबिक निगम प्रबंधन की ओर से बस सेवा प्रभावित होने का कारण डिपो में टायरों की कमी बताया गया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बस कई बार निर्धारित समय से 25 से 30 मिनट देरी से चलती है। इससे खासकर दूर जाने वाले यात्रियों को परेशानी होती है और उनकी बसें छूटने का खतरा रहता है। ग्रामीणों ने परिवहन निगम प्रबंधन और जोगिंद्रनगर बस अड्डा प्रभारी से मांग की है कि माकन-सांडापत्तन-जोगिंद्रनगर बस रूट को नियमित किया जाए।