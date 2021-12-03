Mandi News: कार्रवाई का असर खत्म, दुकानों से दाम सूची गायब

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सब्जियों के दामों में अंतर देखने को मिल रहा है। बस स्टैंड, पड्डल स्टेडियम, महामृत्युंजय चौक, इंदिरा मार्केट और गांधी चौक सब्जी मंडियों में एक ही सब्जी अलग-अलग रेट पर बेची जा रही है। बाजार में प्याज की दो किस्में बिक रही हैं। इनमें खराब और बारीक प्याज 50-60 रुपये और साफ बड़ा प्याज 60 से 65 रुपये प्रति किलो तक बेचा जा रहा है।टमाटर के दाम 50 से 60 रुपये बने हुए हैं। बंदगोभी गांधी चौक में 40 रुपये किलो है तो पड्डल के पास और महामृत्युंजय चौक पर इसके दाम 50 रुपये वसूले जा रहे हैं। फूलगोभी, घिया, ब्रोकली, तोरी और बैंगन के दामों में भी ऐसा ही अंतर देखने को मिल रहा है। स्थानीय निवासी किरन, नरेंद्र कुमार, हंसराज, सुनीता कुमारी और चंपा आदि ने विभाग से गुहार लगाई है कि दुकानों पर दोबारा निरीक्षण अभियान चलाया जाए।जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक बिजेंद्र सिंह पठानिया ने आश्वस्त किया है कि जल्द टीम शहर की दुकानों का दोबारा से औचक निरीक्षण करेगी। नियम तोड़ने और रेट लिस्ट न लगाने वाले विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चालान काटे जाएंगे।