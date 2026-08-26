टीबी मुक्त भारत अभियान 2.0 : 26,587 की हुई एक्स-रे जांच

पदभार संभालने के बाद सीएमओ डॉ. अशोक चौहान ने ली पहली वर्चुअल समीक्षा बैठकसंवाद न्यूज एजेंसीमंडी। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत क्षय रोग मुक्त भारत अभियान 2.0 में मंडी जिले का प्रदर्शन बेहतर रहा है। 24 मार्च से 25 अगस्त तक 33,306 संभावित मरीजों का पंजीकरण किया गया, जिनमें 26,587 की एक्स-रे जांच हुई। मुख्य लक्षित समूह के 18,444 पंजीकृत लोगों में से 14,485 की जांच पूरी हो चुकी है।दूरदराज क्षेत्रों में जांच सुविधा पहुंचाने के लिए जिले में सात हैंडहेल्ड एक्स-रे मशीनें तैनात हैं। करसोग, रोहांडा और रत्ती में ये पूर्णकालिक उपलब्ध हैं, जबकि अन्य ब्लॉकों में निर्धारित तिथियों के अनुसार सेवा दी जा रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अशोक कुमार चौहान की अध्यक्षता में बुधवार को ऑनलाइन मासिक समीक्षा बैठक हुई। जिला क्षय रोग नियंत्रण अधिकारी डॉ. अरिंदम राय ने बताया कि स्क्रीनिंग, जांच, उपचार, निशुल्क दवा, पोषण किट और वित्तीय सहायता समेत सभी मानकों में जिले का प्रदर्शन 90 प्रतिशत से अधिक रहा है। इससे टीबी मृत्यु दर में भी कमी आई है।