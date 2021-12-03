फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   Two trucks of garbage were dumped overnight on a soldier's private land along the four-lane road.

Mandi News: फोरलेन किनारे फौजी की निजी जमीन पर रातोंरात डाला दो ट्रक कूड़ा

Wed, 09 Sep 2026 12:48 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 12:48 AM IST
विज्ञापन
Two trucks of garbage were dumped overnight on a soldier's private land along the four-lane road.
पुलिस और प्रदूषण बोर्ड से शिकायत
विज्ञापन

शिकायत के बाद हरकत में आया विभाग, ठेकेदार कूड़ा उठाने को हुआ तैयार

संवाद न्यूज एजेंसी

सुंदरनगर (मंडी)। जरल क्षेत्र में फोरलेन किनारे स्थित एक फौजी की निजी जमीन पर रातोंरात अवैध रूप से कूड़ा फेंकने का मामला सामने आया है। पीड़ित फौजी शेर सिंह ने आरोप लगाया कि कुछ स्थानीय युवकों ने चंद पैसों के लालच में कुल्लू के एक कूड़ा ढोने वाले ट्रक मालिक से कथित तौर पर सांठगांठ कर उनकी जमीन पर दो ट्रक कूड़ा फेंकवा दिया।
घटना का पता चलने के बाद शेर सिंह ने पुलिस प्रशासन के साथ-साथ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय मंडी में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत मिलने पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कुल्लू कार्यालय के माध्यम से मामले में कार्रवाई शुरू की। इसके बाद कूड़ा ठेकेदार और ट्रक मालिक जमीन से पूरा कचरा उठाने के लिए तैयार हो गए हैं।
विज्ञापन

पीड़ित फौजी ने मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। उन्होंने अवैध रूप से कूड़ा डाले जाने से हुई मानसिक परेशानी और मामले को लेकर की गई भागदौड़ के लिए मुआवजे की भी मांग उठाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

डीएसपी सुंदरनगर भारत भूषण ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मंडी के प्रभारी अधिकारी विनय गर्ग ने कहा कि शिकायत कुल्लू कार्यालय को भेजी गई है। वहां से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed