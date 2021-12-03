Mandi News: तमन्ना और दिनेश दिल्ली में खेलेंगे कॉर्फबाल मुकाबला
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 12:28 AM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 12:28 AM IST
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सरकाघाट (मंडी)। स्थानीय कॉलेज की पीजीडीसीए की छात्रा तमन्ना कुमारी और छात्र दिनेश का चयन राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित कॉर्फबाल प्रीमियर लीग 2026 के लिए हुआ है। इस प्रतिष्ठित लीग का आयोजन स्पोर्टी भारत एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और कॉर्फबाल फेडरेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त सहयोग से किया जा रहा है।
यह प्रतियोगिता नई दिल्ली स्थित त्यागराज इंडोर स्टेडियम में आयोजित की जाएगी।
लीग के तहत 12 से 18 सितंबर तक खिलाड़ियों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा, जिसके बाद मुख्य लीग मुकाबले 19 सितंबर से चार अक्तूबर तक खेले जाएंगे। तमन्ना कुमारी और दिनेश की इस शानदार उपलब्धि पर प्राचार्य डॉ. आरआर कौंडल, उपप्राचार्य डॉ. राजीव राणा, खेल विभाग के प्रो. दिनेश कुमार और समस्त कॉलेज परिवार ने प्रसन्नता व्यक्त की है। संवाद
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यह प्रतियोगिता नई दिल्ली स्थित त्यागराज इंडोर स्टेडियम में आयोजित की जाएगी।
लीग के तहत 12 से 18 सितंबर तक खिलाड़ियों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा, जिसके बाद मुख्य लीग मुकाबले 19 सितंबर से चार अक्तूबर तक खेले जाएंगे। तमन्ना कुमारी और दिनेश की इस शानदार उपलब्धि पर प्राचार्य डॉ. आरआर कौंडल, उपप्राचार्य डॉ. राजीव राणा, खेल विभाग के प्रो. दिनेश कुमार और समस्त कॉलेज परिवार ने प्रसन्नता व्यक्त की है। संवाद
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