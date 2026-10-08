Mandi News: आरसीएफसी केंद्र स्थानांतरण रोकने के लिए दिल्ली पहुंची संघर्ष समिति

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संवाद न्यूज एजेंसीजोगिंद्रनगर (मंडी)। जोगिंद्रनगर स्थित आरसीएफसी केंद्र को जिला सोलन स्थानांतरित करने के प्रस्ताव के विरोध में आरसीएफसी बचाओ संघर्ष समिति का प्रतिनिधिमंडल वीरवार शाम दिल्ली रवाना हुआ। शुक्रवार को केंद्रीय आयुष मंत्रालय में होने वाली बैठक में केंद्र को जोगिंद्रनगर में ही बनाए रखने को लेकर चर्चा होगी।समिति के संयोजक एवं जिला परिषद सदस्य कुशाल भारद्वाज के नेतृत्व में महासचिव अजय ठाकुर, अध्यक्ष गुरुशरण परमार, सलाहकार एवं सेवानिवृत्त डीएसपी ज्ञान चंद ठाकुर और सह-संयोजक एवं पूर्व जिला परिषद सदस्य संजीव शर्मा दिल्ली पहुंचे हैं। अन्य सदस्य भी समाजसेवी केके सकलानी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल में शामिल होंगे।कुशाल भारद्वाज ने आरोप लगाया कि संस्थान को स्थानांतरित करने का निर्णय संचालकों की कमियों के साथ-साथ क्षेत्र के कमजोर राजनीतिक नेतृत्व का परिणाम है। गुरुशरण परमार ने कहा कि समिति ने केंद्र व प्रदेश सरकार को कई ज्ञापन सौंपने के साथ तीन बड़े प्रदर्शन भी किए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि शुक्रवार की बैठक में आरसीएफसी केंद्र को जोगिंद्रनगर में ही रखने पर सकारात्मक निर्णय होगा।