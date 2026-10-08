Mandi News: नवरात्र पर रविवार को भी खुलेंगी सराफा बाजार की दुकानें

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संवाद न्यूज एजेंसीमंडी। श्राद्ध पक्ष के चलते थमी सोने-चांदी की खरीदारी अब नवरात्र के साथ रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है। 11 अक्तूबर से शुरू हो रहे नवरात्र के पहले दिन रविवार होने के बावजूद मंडी में सराफा कारोबारी अपनी दुकानें खोल सकेंगे। इससे लोग शुभ मुहूर्त में सोने-चांदी के आभूषण समेत अन्य सामान की खरीदारी कर सकेंगे।श्राद्ध पक्ष में लोगों ने नई वस्तुओं के साथ सोने-चांदी की खरीदारी भी टाल दी थी। इसके चलते सराफा कारोबार प्रभावित हुआ। अब नवरात्र शुरू होने के साथ बाजार में फिर से चहल-पहल बढ़ने की उम्मीद है। नवरात्र के अलावा दशहरा और दीपावली को लेकर भी लोग खरीदारी की तैयारी कर रहे हैं।सराफा स्वर्णकार कल्याण कारोबारी एसोसिएशन के प्रधान आशुतोष पाल ने बताया कि 11 अक्तूबर को नवरात्र का पहला दिन है और रविवार भी है। जो सराफा कारोबारी इस दिन अपना प्रतिष्ठान खोलना चाहते हैं, वे दुकानें खोल सकते हैं। एसोसिएशन को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।