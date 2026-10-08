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Mandi News: योगेश कुमार और कंचन बने बेस्ट वॉलंटियर

Thu, 08 Oct 2026 07:40 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 07:40 PM IST
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Yogesh Kumar and Kanchan named Best Volunteers.
रिवालसर (मंडी)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोठी गैहरी का सात दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर के साथ संपन्न हुआ। समापन समारोह के मुख्य अतिथि इसी गांव के निवासी और नामी खिलाड़ी कैप्टन गगनेश ठाकुर रहे। मुख्य अतिथि ने विद्यार्थियों को जीवन में सफलता हासिल करने के गुर सिखाए और अपने खिलाड़ी जीवन से सेना में चयन तक के सफर का उदाहरण देते हुए बताया कि कड़ी मेहनत के बल पर किसी भी मुकाम को हासिल किया जा सकता है। प्रधानाचार्य बालकृष्ण यादव ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया और छात्रों को लगन व परिश्रम के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम प्रभारी भगतराम चंदेल (प्रवक्ता अर्थशास्त्र) और आशा कुमारी के नेतृत्व में शिविर की सभी गतिविधियों का सुचारू संचालन किया गया। इस दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर योगेश कुमार और कंचन को बेस्ट वॉलंटियर के खिताब से नवाजा। साथ ही सहयोग देने वाले विभिन्न दानी सज्जनों को स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया। संवाद
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