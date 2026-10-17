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Mandi News: सोना खरीदने और एसआईपी में निवेश पर अधिक मुनाफे का झांसा देकर छह लाख की ठगी

Sat, 17 Oct 2026 11:54 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 11:54 PM IST
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Six lakh rupees swindled by promising high returns on gold purchases and SIP investments
यूनिवेस्ट एप में निवेश के नाम पर मंडी शहर के व्यक्ति से की ठगी, प्राथमिकी दर्ज
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दो कंपनियों के नाम पर दर्ज यूपीआई खातों में रकम ट्रांसफर की

डिजिटल पर न चलाएं...
संवाद न्यूज एजेंसी

मंडी। कम कीमत पर सोना खरीदने और एसआईपी में निवेश कर अधिक मुनाफा कमाने का लालच देकर मंडी शहर के एक व्यक्ति से करीब छह लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता को मई 2026 में एक मोबाइल नंबर से कॉल आया था। कॉल करने वाले ने यूनिवेस्ट एप में निवेश करने पर कम कीमत पर सोना खरीदने और एसआईपी में पैसा लगाने पर अधिक लाभ मिलने का प्रलोभन दिया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने भारतीय स्टेट बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अपने खातों से गूगल पे और पेटीएम के माध्यम से दो कंपनियों के नाम पर दर्ज यूपीआई खातों में रकम ट्रांसफर की। इस तरह उनसे करीब छह लाख रुपये की ठगी की गई। एसपी विनोद कुमार ने बताया कि शिकायत साइबर क्राइम पुलिस थाना मंडी से जीरो प्राथमिकी के माध्यम से प्राप्त हुई है। मामले में तकनीकी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और जांच जारी है।
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निवेश करते समय क्या करें
निवेश से पहले एप और कंपनी की विश्वसनीयता की जांच करें
निवेश संबंधी सलाह देने वाले व्यक्ति और संबंधित संस्था का पंजीकरण सत्यापित करें
भुगतान करने से पहले यूपीआई पर प्रदर्शित प्राप्तकर्ता का नाम जांचें
ठगी होने पर तुरंत बैंक को सूचित करें और साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं
राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर भी ऑनलाइन शिकायत की जा सकती है।
इन गलतियों से बचें
कम समय में अधिक मुनाफे या असामान्य छूट के लालच में न आएं
अनजान व्यक्ति के कहने पर किसी एप में पैसे जमा न करें
किसी के साथ ओटीपी, यूपीआई पिन या बैंकिंग पासवर्ड साझा न करें
ठगी की रकम वापस दिलाने के नाम पर अतिरिक्त पैसे मांगने वालों पर भरोसा न करें।
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